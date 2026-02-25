Politique
Pour préciser sa pensée, Martine Vassal annonce la sortie d’un livre intitulé “Mon combat”
Après avoir déclaré être proche des valeurs du Travail, de la Famille et de la Patrie, la candidate de la droite et du centre à la mairie de Marseille Martine Vassal a annoncé vouloir préciser sa pensée dans un petit livre de 638 pages.
“Je me battrai jusqu’au bout pour redonner à mon honneur un peu d’espace vital” a déclaré ce matin la candidate à la mairie de Marseille Martine Vassal en dévoilant la couverture de son prochain livre comportant un portrait de la candidate en noir et blanc surmonté d’une bande rouge et d’un titre évocateur écrit en police gothique : “Mon Combat”. “Tout mon programme, ce en quoi je crois profondément, a été détaillé dans ce livre qui sortira prochainement aux Editions de l’Aigle en Bronze.” poursuit-elle visiblement émue. “Ce livre, ce sont 658 pages écrites pendant 1 an. 1 an d’efforts intensifs qui m’ont permis de m’affranchir du regard des autres. (…) Aujourd’hui, à force d’abnégation, je peux vous l’affirmer mesdames et messieurs : le travail rend libre”.
Dans cet ouvrage, la candidate de 63 ans a annoncé vouloir revenir sur l’ensemble de ses convictions et présenter quelques solutions radicales pour “remettre le pays sur les rails”. Plusieurs extraits diffusés sur le web présentent par exemple les points clés de son programme pour les municipales 2026. Tout d’abord, l’identification de tous les individus dits “indésirables” en leur taguant “un symbole fort sur le front comme une francisque, une fleur de lys ou le logo de l’OM”. Ensuite, “offrir à chaque individu fiché S une place gratuite pour le stade Vélodrome valable le même jour” sans entrer davantage dans les détails. Enfin, la candidate évoque sa volonté de créer une milice spéciale baptisée “Supers Sauveurs” arborant leurs initiales brodées sur un brassard aux couleurs de la République.
Se défendant d’être d’extrême droite, Martine Vassal a annoncé que pour que le malentendu soit rapidement dissipé auprès du plus grand nombre, son livre “Mon Combat” sera distribué à la fois en librairie et sur la plateforme Audible dans une version livre audio lue par Alain Soral.
Photo Getty
