Municipales – À Rennes, une canette de 8.6 arrive en tête des sondages

À première vue, cette canette de bière de la marque 8.6 n’est pas très différente des autres, pourtant, contrairement à ses congénères, elle est créditée de 42% d’intentions de votes pour les prochaines élections municipales à Rennes. “Ici tout le monde l’aime, et puis c’est un signe de renouveau, ça change des politiques habituels. Elle, elle ne nous trahit jamais” a déclaré un habitant de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, avant de vomir dans une poubelle qu’il a ensuite insultée copieusement.

Même la maire sortante, Nathalie Appéré (PS) ne peut que reconnaître les qualités indéniables qu’offrent la canette. “Évidemment, la canette de 8.6 est très populaire à Rennes. Tous les habitants la connaissent depuis des décennies, et malgré les années, elle sait apporter une vraie fraîcheur, tout en étant extrêmement rassembleuse. Ce sera un adversaire de taille”. Dans une ville où, selon une étude, 87% des habitants sont des punks à chien (ou punks à chien de deuxième génération), la canette de 8.6 a une importance capitale. Parmi les candidats bien placés à l’élection municipale, on retrouve d’ailleurs Hercule, un berger allemand de 4 ans.

D’autres candidats surprises ailleurs

Si les intentions de vote pour la canette de 8.6 à Rennes peut surprendre, il y a d’autres villes où des candidats pour le moins surprenants pourraient tirer leur épingle du jeu. C’est le cas par exemple de “Fabrice la saucisse” à Strasbourg, issue d’une choucroute du centre ville ou encore de Marie Rouana, un sachet de 30 grammes de drogue, à Grenoble.

