Depuis plus de deux ans, il n’est pas rare d’entendre que Rachida Dati serait ministre de la Culture quand d’autres n’y voient qu’une vague théorie complotiste, un canular de bas étage voire pire, un message véhiculé par des bots russes dans le but de désinformer et de faire oublier que le véritable ministre de la Culture serait en réalité Jacques Attali.

Pourtant, et contre toute attente, les journalistes du Gorafi ont mené l’enquête et découvert que l’ancienne députée aurait bien été nommée à ce poste le 11 janvier 2024. Plus étonnant encore, celle-ci occuperait toujours cette fonction aujourd’hui bien que personne ne l’ait vue apparaître au ministère ou prendre des mesures en faveur de ce secteur en l’espace de vingt-cinq mois.

L’ancienne députée européenne serait en revanche apparue à plusieurs cocktails, soirées de gala et ventes privées en cette qualité et aurait même réduit certaines subventions clés du métier. Une information démentie par la principale intéressée laquelle nous a avoué au téléphone qu’elle n’était absolument pas au courant avoir été nommée au ministère de la Culture.

Ce n’est pas la seule théorie, de prime abord farfelue, qui circule au sujet de la magistrate. Depuis plusieurs mois, on assiste à une recrudescence de messages affirmant que l’actuelle ministre de la Culture serait élue maire du VIIe arrondissement de Paris et candidate aux municipales de 2026.

Crédits : Thierry Nectoux via GettyImages.