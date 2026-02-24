Politique
Jean-Luc Mélenchon : « Nous n’avons rien à voir avec La France insoumise »
Régulièrement mis en cause depuis le meurtre de Quentin Deranque, l’ancien candidat à la présidentielle réfute toute responsabilité et affirme en outre qu’il n’a rien à voir avec LFI.
Interrogé sur ses liens éventuels avec la Jeune Garde au micro de BFM TV, Jean-Luc Mélenchon a assuré qu’il ne connaissait pas ce mouvement et a précisé que ses acolytes et lui-même n’avaient de toute façon « rien à voir avec la France insoumise ». Puis d’ajouter : « J’ai eu autrefois des liens avec des gens d’extrême gauche comme Alexis Corbière, Clémentine Autain ou Raquel Garrido mais c’est de l’histoire ancienne car ils n’étaient pas à ma hauteur. » Questionné ensuite sur la violence en politique et sur le rôle des responsables qui attisent parfois le feu dans leurs discours, il a déclaré : « Nous sommes dans le débat constructif et apaisé et nous rejetons tous les anathèmes au contraire de la Macronie, la droite et l’extrême droite avec qui nous refusons de dialoguer car ce sont tous des incompétents notoires vendus au capital. »
Démentis
Interrogé ensuite sur la présence de Raphaël Arnault dans l’hémicycle et sur ses liens avec le mouvement de la Jeune Garde, le tribun s’emporte : « Mais arrêtez de répéter ces mensonges comme des perroquets. Ce sont des rumeurs colportées par des journalistes minables et vendus au système qui ne pensent qu’à nous ridiculiser car ils sont contre le programme parfait que nous proposons ! » Avant de marteler : « Sans nous, l’extrême droite serait aux portes du pouvoir ». Quand on lui fait remarquer qu’elle est donnée gagnante dans plusieurs sondages pour la présidentielle de 2027, il s’indigne : « Comment ? Ne jouez pas sur les mots s’il vous plaît ! »
Ces déclarations ne sont pas sans rappeler celles d’Emmanuel Macron qui assurait, à la fin de l’année 2016, qu’il n’avait « rien à voir avec le PS » et qu’il n’avait « jamais entendu parler de François Hollande ».
Photo : Getty Images
