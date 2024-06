Un électeur retrouvé 7 jours plus tard dans l’isoloir en train de finir de plier son bulletin de vote

Dimanche dernier, Emmanuel Rimbert, père de famille de 2 enfants, s’était rendu en fin de journée dans le bureau de vote de son village à Nans-les-Pins, dans le Var. Et depuis, sa famille n’avait plus de nouvelles, craignant le pire : qu’il ait voté RN. “Au début, je pensais qu’il avait trop honte de son vote pour rentrer à la maison”, nous raconte Mélodie, sa femme. “Et au fil des heures et des jours, on a commencé à vraiment flipper”. Finalement, Emmanuel est réapparu ce matin, au petit-déjeuner, comme si de rien n’était. “J’étais en train d’honorer mon travail de citoyen, et je ne m’étais pas rendu compte que j’étais parti aussi longtemps. J’essayais juste de plier mon bulletin pour pouvoir le glisser dans l’urne, et ça a pris un peu plus de temps que prévu”. Pour éviter que cette mésaventure ne se reproduise lors des prochaines élections, Emmanuel a prévu de prendre des cours d’origami.

Photo : ShutterStock/ Schager