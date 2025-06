Tendances – Comment porter le racisme cet été ?

1 – Avec un léger déni

C’est LE grand classique indémodable. Vous n’êtes pas raciste, maiiiis quand même, ces djellabas et ces kippas, est-ce que c’est pas un manque de volonté de s’intégrer ? Pour compléter votre look, pensez à l’indispensable “Je peux pas être raciste, j’adore les falafels”.

2 – En total look décomplexé

Le racisme, on l’aime et on l’assume. Même pendant vos vacances, vous ne vous séparez jamais de vos fétiches “C’est vrai qu’il y en a trop » et “On n’est plus chez nous” (et c’est vrai que vous n’êtes plus chez vous, ayant lâchement déserté Nanterre au profit de Barcelone pour vos congés).

3 – Décontracté à l’heure de l’apéro

En fin de journée, le racisme viendra sublimer vos meilleurs barbecues entre amis, agrémenté d’un bon verre de rosé tiède. Pour viser le sans faute, pensez à rappeler que “Pascal Praud y dit pas qu’des conneries” et que “quand même, c’est toujours un peu les mêmes qui foutent le bordel”. Santé !