5 destinations de rêve où scroller sur Instagram cet été

La Corse

Avec ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises et ses criques sauvages, l’île de Beauté est sans aucun doute la destination privilégiée pour s’allonger les doigts de pied en éventail et stalker votre ex de longues heures durant, bercé par le chant des cigales. Un must absolu.

Le Maroc

En quête de dépaysement ? Le Maroc s’impose de plus en plus dans le cœur des français qui souhaitent s’évader sans rater la dernière story des sœurs Kardashian. Alors n’attendez plus, louez un riad et à vous les longues soirées enfermées devant les morning routines d’influences beautés.

Rio de Janeiro, Brésil

Posez les bras en croix devant le célèbre Corcovado et ne manquez pas une occasion rêvée d’inonder les réseaux sociaux avec vos clichés ! Entre Ipanema, Copacabana, et Botafogo, la Ville Merveilleuse compte mille et une plages où vous pourrez compter vos likes en sirotant une eau de coco.

Osaka, Japon

Avec un taux de change historiquement bas, le Japon est LA destination rêvée pour profiter d’une clé 5G à bas prix et passer l’essentiel de vos journées à scroller. Et quitte à choisir une seule ville dans l’archipel, privilégiez Osaka, moins riche que Tokyo en tentations susceptibles de vous faire déconnecter.

Ris-Orangis, France

Vous vous inquiétez que les paysages, la cuisine et les visites vous fassent profiter de l’instant présent ? Alors, ne prenez aucun risque et prenez un aller simple pour Ris-Orangis où l’absence d’activités vous laissera tout le loisir de comparer votre vie avec celles de centaines de milliers d’inconnus plus cools que vous.