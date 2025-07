Emmaüs achète un nouveau disque dur pour compiler toutes les accusations d’agressions sexuelles visant L’abbé Pierre

Visé par 12 nouvelles accusations de violences sexuelles, dont « sept concernent des personnes mineures » au moment des faits, l’abbé Pierre ne facilite pas le travail de stockage d’Emmaüs pour qui cela devient « très difficile de compiler toutes les accusations d’agressions sexuelles » du prêtre, de l’aveu même de son président, Bruno Morel. Le mouvement songerait même à consacrer un de ses bâtiments uniquement au stockage de ces données. Après que Emmaüs France a fermé définitivement le lieu de mémoire dédié au prêtre, à Esteville (Seine-Maritime) et que des centaines de rues, places et bâtiments ont été débaptisés, il envisagerait également de ne plus faire figurer le nom usuel de son fondateur dans ses statuts et dans sa présentation, et de le remplacer par son vrai nom, Henry Grouès, qui a le mérite d’être assez méconnu. Bruno Morel explique : « On pourrait toujours essayer de faire croire qu’on ne sait pas qui c’est, en restant évasif. »

La peur de nouvelles révélations

Dans un premier temps, Emmaüs a envisagé de changer ses missions initiales de « lutte contre la pauvreté et l’exclusion » en « lutte contre la misère sexuelle ». Mais son président confesse : « On s’est vite rendu compte avec nos bénévoles qu’on n’avait pas les personnes idoines pour rendre ce type de service. » Le mouvement vivote donc tant bien que mal malgré les attaques dont il est régulièrement l’objet, notamment sur les réseaux sociaux. Certains responsables reconnaissent qu’ils vivent « dans la peur de l’annonce de nouvelles révélations. » Bruno Morel renchérit : « On en découvre tellement tous les jours que parfois on se dit qu’ on va peut-être apprendre qu’il a collaboré avec l’ennemi ou qu’il lui est arrivé de porter des pantacourts. »

En attendant, sur le modèle de la Fondation Abbé-Pierre, rebaptisée la « Fondation pour le logement des défavorisés », Emmaüs pourrait rapidement changer de nom et devenir « La fondation qui n’a rien à voir avec l’abbé Pierre ».

Crédits : Gilles Bassignac via Gettyimage.