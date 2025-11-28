Dijon- Deux hommes s’évadent de la prison en marchant très vite

Deux individus ont déjoué le système de surveillance de la maison d’arrêt de Dijon, ce jeudi 27 novembre, en marchant très vite. Selon les premières informations de l’enquête en cours, il se pourrait qu’ils soient désormais à 10 ou 15 kilomètres de leur point de départ tant ils déambulaient « à vive allure ». Doit-on pour autant parler de défaillance ? Pour Pierre Pollonni, surveillant pénitentiaire et secrétaire local FO Justice, « on ne peut hélas rien faire contre ce type d’évasion car deux hommes qui marchent ne sont pas suspects et quand on se rend compte qu’ils s’évadent, il est souvent trop tard. » Guillaume Piney, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, ajoute : « Il est quasiment impossible de lutter contre des techniques d’évasion de plus en plus perfectionnées, on ne peut quand même pas demander à chaque surveillant de pratiquer la marche athlétique à haut niveau. »

Les fugitifs risquent gros

Après cette double évasion, une enquête de flagrance a été ouverte du chef « d’évasions en bande organisée », un « délit puni de 10 ans d’emprisonnement », a rappelé le parquet. Les investigations ont été confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN). Gérald Darmanin a appelé tous les habitants des environs à « la plus grande prudence », rappelant que les prisonniers étaient armés de jambes « bien plus puissantes que la moyenne ».

Cette évasion n’est pas sans rappeler celle qui avait eu lieu à la prison de Reims, en octobre dernier, où trois individus avaient réussi à détourner l’attention des surveillants à l’aide d’une balle rebondissante et d’un hand spinner.