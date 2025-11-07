Shein – Il porte plainte après avoir reçu un lance-flammes à la place d’une poupée pédopornographique

C’est un Hervé “ronchon” que nous retrouvons dans son petit appartement de la banlieue de Mulhouse. Directeur marketing chez Michel et Augustin, ce quarantenaire bien tassé a bien voulu revenir sur sa mésaventure pas comme les autres. “J’avais passé une commande sur le site de Shein il y a 15 jours : Lililou, une poupée sexuelle de toute beauté représentant une jeune pouponne au teint de rose habillée en écolière” raconte-t-il en se mordant goulûment la lèvre. “Mais ce matin, en relevant mes colis, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir à la place un lance-flammes militaire T74 et 18 réservoirs de kérosène.” poursuit-il furibond. Puis d’ajouter : “Se tromper dans une commande ça arrive mais là, c’est criminel !”

Le patron de Shein, Donald Tang, a tenu à réagir personnellement à la polémique. “Nous présentons nos plus sincères excuses à ce client et avons décidé de faire un geste en lui envoyant gratuitement Lililou, mais également, en guise de compensation, tous nos articles best-sellers du moment à savoir une machette Condor, un obus de 155 mm, “Mein Kampf – le livre audio”, une tenue du KKK hypoallergénique pour préserver sa peau des agressions du quotidien, le livre “l’exploitation des Ouïghours pour les NULS”, le parfum “Roundup” de Monsanto, un kit de seringues usagées “le petit piqueur”, huit bijoux du Second Empire d’une valeur inestimable et 3 T-Shirts blancs).”

Une énième polémique qui risque de ne pas améliorer l’image de l’enseigne en France et qui n’est pas sans rappeler l’histoire de Fabio, un autre client, scandalisé après avoir reçu deux reins et un cœur par la poste alors qu’il avait simplement commandé un tank.