Les prochains colis Shein seront livrés directement dans la poubelle jaune

Afin de désengorger les boîtes aux lettres, et d’éviter les complications avec les dépôts en points relais, la marque chinoise, en accord avec La Poste, a décidé de livrer directement les futurs colis, dans la poubelle jaune. “Lorsque nos clients reçoivent les colis, ils en jettent en moyenne 60%. Avec cette nouvelle méthode de livraison, ils gagnent du temps, et en plus, jetteront les colis dans la poubelle dédiée au recyclage. C’est du win-win”.

Une nouvelle façon de procéder qui convient plutôt bien à la clientèle, comme nous l’explique Sophie B. une habituée du site. “Moi, dès que je rentre de soirée un peu alcoolisée, c’est là que je fais le plus d’achats. Je trouve tout beau, et je commande en masse”. Jusque là, c’est la façon de procéder d’environ 37% des clients de la marque de vêtements discounts Chinoise, mais Sophie poursuit son explication. “Le problème, c’est que quand je reçois le colis, je ne me rappelle plus de rien, et j’ai l’impression qu’on a échangé ma commande avec celle d’Afida Turner, alors je jette tout”.

Vers une révolution des modes de livraison ?

Cette nouvelle méthode de livraison par Shein pourrait en inspirer d’autres. Selon nous sources, Temu va ouvrir ses prochains points relais directement dans des déchetteries, alors que l’URSSAF va demander à ce que les postiers viennent déposer le courrier, avec un coin de la lettre en avant, directement dans l’oeil des destinataires, afin de les faire souffrir encore davantage.

Crédits : Picture Alliance via GettyImages.