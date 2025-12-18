Société
Une crèche de Noël taxée de wokisme après l’introduction d’un roi mage noir
À Fontenay-le-comte, la mairie a déclenché une vive polémique après avoir ajouté un roi mage noir à sa crèche. Une séquence diffusée lors du JT de 13h sur TF1 qui a depuis été abondamment commentée sur les réseaux sociaux.
“Un roi mage noir ? Et pourquoi pas une Vierge Marie voilée ou un Jésus Christ juif tant qu’on y est ?” s’est ainsi emporté sur X Loulou55, un internaute de Fontainebleau. “C’est insupportable ce wokisme“ s’agace quant à elle Martine sur Facebook. “Après avoir contaminé le cinéma, la culture et nos écoles, voilà qu’ils s’en prennent à nos traditions chrétiennes !”
Même son de cloche sur C News où l’animateur Pascal Praud a laissé libre cours à son exaspération concernant les dérives du politiquement correct. “Bientôt on aura le droit à une bible en écriture inclusive et à des tableaux de la Cène avec des apôtres aux couleurs LGBT ! Et pourquoi pas leur faire porter des robes et leur mettre des cheveux longs tant qu’on y est !” a ajouté l’animateur avant de se souvenir que c’était déjà le cas.
Face à l’ampleur de la polémique, la crèche a depuis retiré le roi mage et s’est justifiée dans un bref communiqué. “Nous nous excusons pour notre Balthazar racisé auprès de toutes celles et ceux que cela a pu choqué” a expliqué la municipalité précisant que le nouveau roi mage serait blanc de souche et apporterait non pas de la myrrhe mais un saucisson et une bouteille de vin rouge.
Photo pixels
