Salon de l’Agriculture – Face à l’épidémie de dermatose nodulaire, les vaches seront remplacées par des moules

Le salon de l’Agriculture 2026 a bien failli être déprogrammé. Alors que le virus de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) continue de décimer les troupeaux, les organisateurs ont finalement trouvé une solution pour permettre aux visiteurs de continuer à s’émerveiller devant d’adorables animaux. “Face aux conditions sanitaires en vigueur, nous avons décidé d’innover cette année en remplaçant l’intégralité de nos vaches par des moules de bouchot”. explique le directeur du salon de l’Agriculture Arnaud Lemoine. “Les moules sont des animaux tendres, sensibles, hyper calins et surtout en parfaite santé. Des compagnons de jeux idéals pour un moment complice avec les enfants ou simplement pour repartir avec une belle photo” poursuit-il en dévoilant un enclos comprenant 8 moules molles posées à même la paille.

Du côté des futurs visiteurs, la nouvelle est surprenante mais étonnement bien acceptée. “Une vache, un agneau, une moule, moi tout me va tant qu’on peut les becqueter” commente Régis, 49 ans. Même son de cloche du côté de François, papa du petit Loïc. “Mon petit loulou n’a jamais vu de moules de sa vie. C’est l’occasion d’aller leur dire bonjour et pourquoi pas leur donner au passage quelques feuilles de laitue à brouter” s’exclame-t-il des étoiles plein les yeux. Quant aux éleveurs présents sur place, ils essaient tant bien que mal de s’adapter à cette nouvelle situation. “C’est sûr que ça demande un petit temps d’adaptation. Là par exemple ça fait 40 minutes que je suis dessus et j’ai toujours pas réussi à traire une moule” commente en sueur Jean-Michel, éleveur bovin.

Une mesure qui risque de changer radicalement l’image du célèbre salon puisque face à la grippe aviaire et la fièvre catarrhale ovine (FCO), les poulets du salon seront également remplacés par des agrafeuses et les moutons par des pots de Rondelé.

Photo : Pixels