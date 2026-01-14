Il utilise le terme “littéralement” pour littéralement tout et n’importe quoi

Depuis qu’il a entendu une interview d’un ex candidat de la Star Académy sur Konbini, Lucas, 19 ans, n’arrête pas de dire littéralement à tort et à travers. “Je suis juste littéralement tombé amoureux de ce terme. Quand je l’ai entendu utilisé en interview, j’étais là : oh wow, je décède littéralement tellement cette expression est un banger” a t-il déclaré à notre micro, avant de prononcer M.D.R. et O.M.G dans de nombreuses phrases. Sur les 11 fois où il a utilisé le terme littéralement, pas une seule fois, ce qu’il décrivait avait été fait de façon littérale.

Son entourage, et plus particulièrement ses amis, en ont vraiment marre de ce tic de langage comme ils nous l’ont expliqué. “Il croit trop que c’est genre le Goat a dire ça alors qu’on le ratio mais genre tout le temps” a déclaré Basile. Une autre amie, Doria, a surenchéri “Il est grave gênant. On lui dit qu’il est cringe à être gênant, mais il continue. C’est la gênance incarnée ce gars, je suis gênée… Gênant…”. Même son père fait un constat relativement similaire. “Il passe 8h par jour sur Tiktok. Il y a quelques années, il a mangé une dosette de lessive parce que c’était une trend sur les réseaux. On peut plus s’attendre à grand chose de bien pour lui.”

Une véritable baisse de niveau des jeunes ?

Si le niveau de vocabulaire des jeunes a littéralement diminué de moitié en 20 ans, des chercheurs du CNRS ont montré que les 15-25 d’aujourd’hui avaient développé de nouvelles capacités. “Les jeunes d’aujourd’hui ont su développer de nouveaux talents incroyables: ils peuvent, par exemple, rester 8 heures d’affilées dans une position assise voûtée, regarder jusqu’à 5 heures de vidéos sans en retenir un seul mot, et ils arrivent même parfois à complètement échouer à leurs devoirs, alors qu’ils utilisent l’Intelligence Artificielle.”

Photo : Crédits :Maskot