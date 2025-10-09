Politique
Fact-check : Faut-il dire “mardi en huit” ou “dans deux gouvernements Macron” ?
Vous avez été très nombreux à nous poser la question depuis la démission de Sébastien Lecornu. Notre cellule de fact-checking s’est penchée sur le sujet.
La question taraude de nombreux Français, et on les comprend. Pour donner rendez-vous à un ami, faut-il dire “On se voit mardi en huit” ou est-il préférable de dire “On se revoit dans deux gouvernements Macron” ? Avant de répondre à cette épineuse question, il semble important de revenir sur le sens de l’expression “mardi en huit”, que seules 17 personnes utilisent correctement en France (source : Ipsos 2023).
“Mardi en huit” désigne le mardi à venir, à partir du 8ème jour à partir d’aujourd’hui. Concrètement, si nous sommes lundi 6 octobre, mardi en 8 correspond au mardi 14 octobre : jusqu’ici, rien de bien compliqué. Mais si nous sommes mercredi 8 octobre, ça se corse : “mardi en 8” correspond alors au mardi 21 octobre, soit 13 jours plus tard, c’est-à-dire 22,3 gouvernements Lecornu environ.
Une langue qui doit évoluer avec son temps
Dans les faits, il est donc incorrect de dire “On se revoit dans deux gouvernements Macron” si vous souhaitez évoquer une période de plus de 28 heures : Emmanuel Macron aura déjà eu le temps de recevoir au moins 4 démissions de Premiers ministres. En revanche, l’Académie française autorise l’utilisation de l’expression “Quand on aura un gouvernement” à la place de “Quand les poules auront des dents”, jugée trop désuète. De même, “gros comme un camion” pourrait rapidement être remplacé par “gros comme l’ego de Retailleau”, si l’on en croit Muriel Pasquier, linguiste : “La rime en “o” sonne bien, et l’ego de Bruno Retailleau est bien plus gros qu’un camion, donnant encore plus de poids à l’expression”. À défaut d’une ligne politique stable, Emmanuel Macron peut au moins se targuer d’avoir offert aux Français des expressions truculentes.
