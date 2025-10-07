Emmanuel Macron va cacher 5 tickets d’or permettant à un Français de devenir Premier ministre

“Après avoir échoué 5 fois de suite à trouver un bon Premier ministre, j’ai décidé d’offrir une chance à l’un ou l’une d’entre vous de le devenir à votre tour” a déclaré ce matin Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse, avant de brandir un ticket d’or à l’effigie de Jean Castex. Une initiative qualifiée “d’historique” par le gouvernement et qui, d’après Emmanuel Macron, devrait “enfin donner une chance à ceux qui ne sont rien de pouvoir réussir”.

À partir du 8 octobre prochain, 5 tickets d’or seront donc cachés à l’intérieur des boîtes de cordons-bleus de la marque Père Dodu. Cinq précieux sésames qui permettront aux cinq heureux élus de se voir ouvrir pendant une journée les portes de Matignon. Au programme : chansons entêtantes à la gloire d’Emmanuel Macron, visite éclair de l’ancien bureau de Sébastien Lecornu, présentation d’un authentique socialiste décongelé pour l’occasion et surtout une chance à la fin de la journée d’obtenir potentiellement un poste de Premier ministre. “Qu’on ne me dise plus maintenant que c’est difficile de trouver du travail” commente Emmanuel Macron, hilare, avant de monter dans un grand ascenseur de verre pour traverser la rue.

Une annonce qui a entraîné en quelques heures une pénurie de cordons-bleus dans toutes les grandes surfaces, ces dernières faisant face à un flot ininterrompu de consommateurs venant tenter leur chance. Un déferlement jugé “absurde” par les statisticiens puisqu’il n’y aurait selon eux qu’une chance sur 13 721 200 de tomber sur l’un des cinq tickets, soit moins de 0,00000729%. Une probabilité infime certes, mais toujours plus élevée que de voir arriver un jour en France un Premier ministre de gauche.