Sondage de la semaine – La lettre O, Pooooooour ou Cntre ?

C’est un sondage très sérieux qui a été mené à grande échelle via le site HubSurvey : “Pour ou Contre la suppression de la lettre O de l’alphabet latin”. Une proposition surprenante qui a recueilli respectivement 71% de Contre et 29% de Pour. “La France est le pays qui compte le plus de lettres dans son alphabet.” nous explique Laurie Mousseton, chercheuse en linguistique à l’Université de Lacanau. “A titre de comparaison, les anglais n’en ont que 14, les espagnols 17 et les suisses 2 : le O et le K.” poursuit-elle. Puis d’ajouter : “Supprimer le O de la langue française, c’est alléger considérablement son apprentissage. Au lieu de dire, je ne sais pas moi, « Rooohhh Olivier, où donc a-t-on posé nos douzes bouteilles de Pulco ? » on dirait simplement « Rhhh Livier, ù dnc a-t-n psé ns duzes buteilles de Pulc ?! ». Avouez que c’est moins lourd !”

Une proposition loin de faire l’unanimité et même jugée “rétrograde”, “libertaire” et “totalement débile” par 71% des votants. “C’est quoi la prochaine étape ? Supprimer les espaces ? La cédille ? Le chiffre 8 ?” s’insurge Orlando Bolsonolo, monteur-vidéo chez Topito. Des répercussions qui toucheraient absolument tous les domaines comme en témoigne également Jérome Luz, créateur des badges « J’aime ma boîte ». “Si cette loi passe, je suis bon pour mettre la clé sous la porte” s’inquiète-t-il, en regardant dépité son tout nouveau prototype avec écrit « J’aime ma b*ite ».

Un projet clivant qui semble pourtant en inspirer plus d’un puisque la Chine vient elle aussi de diffuser ce lundi un sondage à grande échelle sobrement intitulé : “POUR OU POUR LA LIBERTÉ D’OPINION ?”