Selon Mediapart, François Bayrou a tout fait pour cacher aux Palois qu’ils habitaient à Pau

Ce matin, le visage des Palois est fermé, la joie de vivre s’est évanouie. Et pour cause : la nouvelle est lourde à encaisser. Vendredi après-midi, Mediapart a dévoilé l’impensable pour les quelque 80 000 habitants de la commune : ils habitent bel et bien à Pau.

D’après le journal, François Bayrou aurait usé de “son aura politique” pour se faire élire tout en évitant soigneusement de rappeler le nom de la ville où il se présentait. Une habileté qui aurait permis aux Palois d’oublier, des années durant, leur quotidien de… Palois. Interrogé ce matin sur France Inter, le Premier ministre a tenté de justifier sa stratégie : “Mon rôle, c’est d’incarner l’avenir et la stabilité. Je veux que mes électeurs aient confiance en eux, en leur potentiel de citoyens français. Effectivement, je n’ai pas jugé utile de leur préciser où ils vivaient. Mais vous savez, avec autant de responsabilités, on fait ce qu’il y a de mieux pour les gens. Même s’ils sont Palois. Pour moi, ce sont quand même des humains.”

Le choc est brutal pour certains habitants. “Depuis toutes ces années, je pensais qu’on vivait dans une préfecture avec un certain standing.” souffle une Paloise, l’air hagard. Puis, dans un murmure : “Le château… Henri IV… tout ça… est-ce que ça a vraiment existé ?” D’autres relativisent mieux, comme cet étudiant venu d’Itxassou : “Moi, tant que je croise quelqu’un dans la journée, je me dis que je suis dans une grande ville. Bon, c’est sûr qu’en apprenant qu’on est à Pau, y’a un petit coup de mou, mais franchement, ça va.”

Face au tollé, François Bayrou tente d’apaiser la situation. Il promet aux habitants qu’il fera tout pour intégrer Pau au projet du Grand Paris.

