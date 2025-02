Municipales à Paris – Les quatre candidats écologistes se départageront dans une course en Vélib

Ils seront quatre sur la ligne de départ : David Belliard, Anne-Claire Boux, Fatoumata Koné et Aminata Niakaté, tous candidats à la primaire écologiste pour la mairie de Paris, s’affronteront lors d’une course en Vélib afin de désigner le candidat officiel. « C’est une façon de les départager de manière originale et équitable, mais surtout de leur donner la possibilité de prouver leur engagement écologiste sans avoir à ennuyer les gens en leur parlant d’écologie », explique la secrétaire nationale du parti, Marine Tondelier.

Certains candidats ne cachent pas leur déception quant au choix de l’épreuve à venir. « J’aurais préféré un grand quiz sur l’écologie parisienne. J’avais appris par cœur l’adresse de tous les magasins Naturalia de Paris », a déclaré David Belliard. Du côté d’Aminata Niakaté, c’est la douche froide : la candidate aurait préféré affronter ses adversaires sur leur bilan carbone.

La direction du parti a donné plus de détails sur la course, qui devrait se tenir fin 2025. Les quatre prétendants à la mairie de Paris devront rallier le siège du parti, situé dans le XVIIIe arrondissement, depuis le ministère de l’Écologie. « Le trajet précis de la course sera mis en ligne une fois que nous aurons retrouvé l’adresse du ministère de l’Écologie », a déclaré un cadre du parti.

Photo iStock