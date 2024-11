Paris 2026 – Pour lui succéder, Anne Hidalgo choisit un Vélib

« C’est avec émotion que je désigne celui qui me succédera sur la liste PS lors des prochaines municipales de 2026 ! » a lancé l’actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, avant de lever un rideau derrière lequel se cachait un Vélib. L’assemblée a applaudi à tout rompre devant ce futur candidat, aussi surprenant qu’inclusif.

La maire de Paris a été dithyrambique sur son petit protégé : « Ce Vélib a une histoire particulière. Il a été retrouvé dans la Seine pendant les opérations de nettoyage avant les JO. Depuis il a été reconditionné, remis en service et depuis septembre il aide de nombreux cyclistes parisiens à se déplacer sans polluer, mais en emmerdant les automobilistes ».

Les spécialistes politiques sont dubitatifs, même si dans l’entourage de la maire, on est plutôt confiant : « En même pas 3 mois ce Vélib n’a provoqué aucun décès, aucun carambolage, pas même une insulte d’automobiliste, souligne un assistant d’Anne Hidalgo, il a encore de l’allure et, plus rare, ses freins ! Et surtout il est encore à Paris et pas en liberté dans une ville de province. Il aime cette ville, ça se sent, ça sera un bon maire ! »

Photo iStock