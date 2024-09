Anne Hidalgo veut limiter la vitesse des piétons dans Paris à 2km/h

Anne Hidalgo l’a affirmé avec force ce matin au micro de BFM TV : elle veut dès janvier 2025 limiter la vitesse des piétons dans Paris à 2km/h. « Il y a encore trop d’accidents qui impliquent des piétons. C’est une chose de limiter la vitesse des véhicules mais on ne fait le travail qu’à moitié si on ne limite pas également celle des piétons qui sont trop souvent imprudents » a-t-elle justifié. Puis d’ajouter : « Par cette mesure, je veux aussi apprendre aux Parisiens et aux touristes à profiter de la capitale, de sa beauté, et surtout des anneaux sur la Tour Eiffel qui symbolisent la réussite totale des JO et de la politique de la ville malgré l’incompétence de Valérie Pécresse. »

D’autres mesures en vue

La maire de Paris ne compte pas s’arrêter là. Elle souhaite également ajouter une couleur aux feux rouges pour réduire drastiquement le nombre d’accidents : « Passer du rouge au vert directement, c’est trop dangereux. Pourquoi dans l’autre sens a-t-on le feu orange et rien dans ce sens-là ? J’ajouterai un feu violet pour éviter aux automobilistes de démarrer trop vite. » Quant à la vitesse de nage dans la Seine, elle sera aussi réglementée et ne pourra pas excéder 0,2 mètre par seconde. « Maintenant que la Seine est propre, il serait criminel de ne pas profiter de ce véritable lagon symbole de la réussite de la politique de la ville ! » s’insurge-t-elle.