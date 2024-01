Anne Hidalgo : « Nous sommes prêts pour les JO à condition qu’ils aient lieu en 2036 »

« Nous sommes prêts pour les JO à condition qu’ils aient lieu en 2036 » a déclaré Anne Hidalgo pour apaiser tous ceux qui assurent que la France a accumulé trop de retard. L’édile a ajouté : « Ce sera beaucoup plus simple au niveau de l’organisation car nous travaillerons avec le Qatar, qui connaît très bien notre pays. On aura donc plus de moyens et on n’aura même plus besoin de prendre des décisions. » Quant aux problèmes de transports, Anne Hidalgo certifie qu’ils seront résolus d’ici-là : « Le RER B devrait commencer à être régulièrement à l’heure à l’horizon 2030 et les lignes les plus dangereuses du RER D comme Grigny, Saint-Denis, Pierrefitte, Sarcelles et Goussainville seront contournées. Concernant la ligne 13, pour éviter l’engorgement, il suffira de la parcourir à pied en suivant les rails. »

Clash avec Rachida Dati

Rachida Dati n’a pas manqué de réagir aux déclarations d’Anne Hidalgo, critiquant notamment son action à la tête de la capitale : « C’est très beau, tout ce que dit Mme Hidalgo, mais la vraie question est de savoir si les poubelles seront ramassées d’ici 2036. Quant aux rats, on peut leur faire confiance pour remplir les tribunes vides à cause du prix des places ! » Anne Hidalgo n’a pas souhaité commenter les propos de sa rivale, se contentant de déclarer : « Je me souviens vaguement de cette personne, je lui souhaite de battre de nouveau Benjamin Griveaux et Cédric Villani lors de la prochaine élection. »