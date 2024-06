Entre l’Euro et les JO, ce père de famille craint de ne pas pouvoir consacrer de temps au Tour de France

« Je sais que quand on veut on peut, qu’il suffit d’en faire une priorité, et je dois reconnaître que parfois je culpabilise à l’avance » confie Philippe, 45 ans et père de deux enfants de 7 et 11 ans. Puis d’ajouter : « Hélas, entre L’Euro et les JO, j’ai peur de ne pas pouvoir consacrer beaucoup de temps au Tour de France. Il y a bien sûr quelques jours où il n’y aura que le Tour et où je pourrai en partie me rattraper mais je m’inquiète pour les autres. » S’il sait que tout ne se joue pas sur quelques mois, il n’ignore pas non plus à quel point certains instants peuvent être fondateurs : « C’est primordial d’être là dans les moments importants. Je ne voudrais surtout pas me retourner dans quelques années et me dire que je n’ai pas vu grandir cette épreuve. »

L’éducation et l’humain : deux priorités

Pour Philippe, il s’agit également d’un enjeu d’éducation crucial : « C’est important pour mes enfants de ne pas les limiter à un seul domaine culturel et qu’ils puissent avoir aussi bien accès au foot qu’au vélo ou à la formule 1. » Enfin, s’il admet regarder fréquemment le sport à la télé, le quadragénaire a toujours privilégié le contact humain : « C’est bien de regarder les épreuves devant son poste mais je sais que pour mes enf…pour les coureurs pardon, c’est beaucoup plus fort émotionnellement si je me rends sur place. C’est comme ça qu’on bâtit ensemble des souvenirs pour la vie. »

photo: ShutterStock : eanstudio