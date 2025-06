Le Parisien qui était sorti dans la rue sans son maillot du PSG le lendemain de la finale jugé en comparution immédiate

“C’est un comportement inadmissible et honteux et nous punirons tous ceux qui agiront de la sorte en ne portant pas le maillot du club” a vigoureusement déclaré le préfet de police de Paris, soulignant “le courage et l’abnégation” des forces de polices qui ont passé toute la journée d’hier à vérifier si les Parisien portaient bien leur maillot du PSG. “Des centaines de millions d’euros du Qatar dépensés et vous refusez de porter le maillot de club, vous irez devant le juge. Aucune pitié contre ces barbares !” a de son côté déclaré Bruno Retailleau. Aurore Bergé a annoncé de son côté un contrôle strict des réseaux sociaux pour vérifier que tout le monde avait posté son petit message “Paris est magique”.

Photo : Crédits :Kristy Sparow / Contributeur