Il se met au rugby pour donner un sens à son alcoolisme

C’est la belle histoire de ce début d’année. Romain, 28 ans, ne cache pas son bonheur d’avoir enfin trouvé le cadre idéal pour laisser libre cours à son addiction à l’alcool, lui qui affirme avoir longtemps cherché une activité en accord avec les valeurs de l’alcoolisme qu’il défend.

Romain affirme avoir toujours eu l’habitude de se poser des questions existentielles autour de son alcoolisme. « J’avais surtout l’impression de me sentir inutile, que mon alcoolisme n’apportait rien, ni à moi-même, ni aux autres »,explique-t-il entre deux gorgées de sangria. « J’ai toujours admiré les gens qui arrivent à donner un supplément d’âme à leur addiction », lâche-t-il en évoquant l’exemple de son meilleur ami cocaïnomane et restaurateur ou de son père, adepte du cannabis et professeur d’arts plastiques.

Des questionnements et finalement une révélation, suite à une rencontre avec un éducateur sportif en poste dans le club de sa ville. « Aujourd’hui, j’ai trouvé ma place. Je sais pour qui je bois et je sais pourquoi je bois », s’exalte celui qui occupe désormais fièrement le poste de bénévole à la buvette de son club de cœur. « Le rugby m’offre le cadre qui me manquait. Avec lui, j’ai trouvé une vraie raison d’ouvrir une bière au réveil ou de m’endormir sur le parking d’une discothèque. »

Suite à sa rencontre avec le monde du rugby, Romain dit vouloir transmettre son expérience en ouvrant un bar sur le thème du développement personnel à proximité du stade de son équipe favorite.

Photo : Photo de Patrick Case