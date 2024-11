Trail : Il court 50 km pour obtenir un T-shirt

Marc Michaud, surnommé « Le Coyote » dans le milieu du trail, a franchi la ligne d’arrivée après 5 heures, 37 minutes et 12 secondes de course à travers les sentiers escarpés du Luberon. Depuis trois mois, il préparait ce challenge comme un athlète de haut niveau : cinq sorties par semaine, du renforcement musculaire et une alimentation réglée comme du papier à musique. Le tout dans un but unique : gagner le T-shirt Finishers, fabriqué en Chine, en taille L.

Bientôt un Ultra Trail pour un mug

Malgré les difficultés, le coureur de 40 ans a su trouver les ressources pour aller au bout. « Dès que j’avais un coup de mou, je pensais au T-shirt qui m’attendait à l’arrivée et je repartais de plus belle. » Sa femme et ses enfants, eux, ne comprennent pas son obsession pour un simple T-shirt. « On ne le voit jamais ; il passe son temps à s’entraîner. En plus, le T-shirt était en vente pour 9 euros dans le stand qui se trouvait à côté de l’arche de départ », soupire Marie, sa femme, qui attend dans la voiture depuis 6 heures du matin.

Marc ne veut pas s’arrêter là et va s’entraîner encore plus fort. Dans son viseur : un Ultra Trail de 160 km entre les volcans d’Auvergne pour, cette fois-ci, gagner un mug Finishers et un pot de confiture à la figue.