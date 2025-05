DAZN promet à ses abonnés le remboursement des matchs de Saint-Étienne et de Montpellier

A trois journées du terme de la saison de Ligue 1, l’opérateur DAZN a annoncé qu’il s’engageait à rembourser les matchs de Saint-Étienne et de Montpellier. Chaque abonné aura donc droit à une remise d’1/9e sur son abonnement soit un peu plus de 11%. Mais ce n’est pas tout puisque DAZN offrira aussi à ses abonnés, pour compenser la diffusion des matchs de Saint-Étienne et de Montpellier, deux places pour aller voir un vrai match de foot : au choix dans le stade d’Arsenal ou celui de Barcelone. Enfin, chaque adhérent à la chaîne recevra un bon pour une séance gratuite de lavage oculaire chez un ophtalmologiste.

« Mesures éthiques d’urgence »

Les mesures prises par DAZN ne s’arrêtent toutefois pas là. Conscients que l’on assiste aux heures les plus sombres du bas de tableau de Ligue 1, les dirigeants de la plateforme ont annoncé également des « mesures éthiques d’urgence pour les supporters de ces deux clubs qui auront eu le courage de regarder tous les matchs de leur équipe favorite. » Ceux-ci, s’ils justifient d’un soutien pour leur club de plus de dix ans, se verront proposer un accès gratuit à une cellule psychologique ainsi qu’une séance d’exorcisme pour briser leur amour maudit de supporter.

Cet épisode n’est pas sans rappeler le pèlerinage à Lourdes offert par Canal + à ses abonnés supporters de Lens au cours de la saison 1988-1989. Celui-ci s’était hélas soldé par un échec, le club nordiste terminant la saison avec 17 points, plus faible total de l’histoire à ce jour.