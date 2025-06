Après le « Loup Garou », Fary et Panayotis Pascot adaptent le jeu du foulard

Quand il évoque le prochain jeu adapté à l’écran par Fary et Panayotis Pascot, le directeur de Canal +, Maxime Saada, affiche un grand sourire : « Après le carton du Loup Garou, Canal + se devait frapper très fort. Fary et Panayotis ont eu l’idée incroyable d’adapter ce jeu qui a bercé notre enfance : le jeu du foulard ! On a tous en tête ces étouffements dans la cour de récré, c’est une vraie madeleine de Proust qu’on va porter à l’écran ! ».

Le producteur de l’émission « Loup Garou », Arnaud Chautard, partage le même enthousiasme : « Je devrais pas vous le dire mais on a déjà commencé les castings ! On parcourt la France entière pour trouver les candidats idéals, ceux qui sauront résister le plus longtemps avec un foulard serré autour du cou ! » Depuis plusieurs jours, on est déjà en train de réfléchir à la mise en scène pour que la première mort de candidat soit cinématographique. Fary et Panayotis ont été très clair sur le rendu visuel : l’asphyxie doit être artistique ! ».

Le jeu du foulard version Canal + a déjà été acheté dans plusieurs pays européens. Une source interne de la chaîne nous a confié qu’elle songeait également à adapter des challenges Tik Tok comme le « Blackout challenge » qui consiste à retenir sa respiration jusqu’à l’évanouissement : « Les audiences sont déjà excellentes, mais là elles vont exploser ! On va totalement ringardiser les jeux télé traditionnels ! C’est formidable ! » s’enthousiasme un dirigeant de la chaîne crypté.

