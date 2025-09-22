Medias
Le Jimmy Kimmel Live sera bien remplacé par 2h quotidiennes de concert de Coldplay
Le groupe de pop rock britannique fera son arrivée à l’antenne dès lundi prochain, a confirmé la chaîne ABC.
Depuis la suspension du late show de Jimmy Kimmel, la chaîne américaine faisait face à un défi de taille : trouver une émission pouvant faire oublier l’animateur emblématique, mais aussi conforme aux attentes du président américain. Et ce, même si le directeur de la programmation d’ABC réfute toute pression de la part de Donald Trump. “Nous sommes un média indépendant, et le président n’interfère jamais dans nos décisions”, lit-il fébrilement sur un communiqué transmis par la Maison Blanche.
Après des jours de recherche, c’est finalement Coldplay et son leader Chris Martin qui ont été sélectionné pour occuper la case stratégique de la chaîne. “Notre objectif d’apaiser les polémiques et de ne pas faire de vague est parfaitement en adéquation avec leur musique tiède et sans relief”, explique le responsable de la chaîne.
Le groupe est en effet connu pour ses tubes qui ont la particularité de ne jamais rien dénoncer, tandis que le principal engagement de Chris Martin concerne la culture du café équitable. Lors d’un récent concert, le chanteur a par ailleurs demandé à ses fans de prier pour Charlie Kirk alors que celui-ci avait assuré “préférer mourir que d’aller à un concert de Coldplay”. Un cruel manque de caractère, très apprécié par les responsables de la chaîne.
En attendant l’arrivée de Coldplay à l’antenne, les téléspectateurs pourront patienter avec un hommage à Charlie Kirk rassemblant ses plus belles citations sur l’avortement, les immigrés et les personnes trans.
