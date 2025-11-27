Léa Salamé lance par erreur son JT à 19h00

La série noire continue pour Léa Salamé qui enchaîne les erreurs depuis son arrivée à la tête du 20h de France 2 en septembre dernier. Dernière en date : un direct lancé hier soir avec une heure d’avance sans se rendre compte Un mal pour un bien puisque le JT lancé à 19h00 semble avoir permis au JT de battre son record d’audience puisque ce sont plus de deux millions de téléspectateurs médusés du jeu N’oubliez pas les paroles qui ont suivi le programme par défaut.

Comme à son habitude, le JT a été émaillé de plusieurs couacs. Léa Salamé a, semble-t-il, perturbé le conducteur du programme en inversant un sujet sur les chutes de neige et d’une séquence de 20 minutes sur les grèves pendant laquelle la présentatrice lance des viennoiserie rassies au visage d’un syndicaliste, avant de lancer un reportage en hommage à « Bébert, le chanteur des Corsaires ».

Photo : capture d’écran France Télévision