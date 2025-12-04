Medias
Spotify signale aux autorités l’homme dont la rétrospective 2025 contient R Kelly, Michael Jackson et Kanye West
La plateforme de streaming Spotify a prévenu la police en découvrant qu’un homme avait écouté en boucle toute l’année des chanteurs jugés « problématiques ». Récit.
« On a été soufflé », soupire le fondateur de Spotify, Daniel Ek. « On laisse prospérer des chansons d’artistes pédocriminels ou antisémites et que font nos utilisateurs ? Ils les écoutent ! C’est une immense déception. Heureusement, malgré ces 8000 heures d’écoutes, ces artistes ne toucheront qu’une vingtaine de centimes chacun. C’est notre fierté chez Spotify»
Selon une source policière, l’homme – un Français de 33 ans – a été surpris par le GIGN, chez lui, dans son 2 pièces en banlieue de Laval, en train d’écouter sa playlist Spotify et de danser un slow avec sa poupée SheIn, au rythme de « Birthday Sex » de R Kelly. A son arrivée au poste, devant les caméras du monde entier, l’homme a crié : « Tout ça c’est la faute des juifs, Kanye West a raison ! Hihiii ! » avant de se laisser embarquer en effectuant un moonwalk.
Son avocat, Maître Alain Malard a déclaré à la presse : « Mon client est victime d’une immense campagne de calomnie. Déjà, le Wrapped Spotify, c’est le moment le plus égocentrique de l’année : tout le monde attend ça pour partager ses goûts musicaux douteux à ses amis, qui n’en ont rien à faire. Et aujourd’hui, on condamne un homme qui écoute R Kelly et Michael Jackson mais pas un autre qui chante à tue-tête du Big Flo et Oli dans sa voiture en allant bosser ? Qui fait son footing en écoutant les chroniques de Marie s’Infiltre ? On marche sur la tête ! » s’est emporté Maître Malard, avant de souffler en off essayer de contacter Michael Jackson sur son île, pour qu’il puisse témoigner en faveur de son client.
