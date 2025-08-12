Son concert d’Oasis à 5 000 euros ruiné par 70 000 fans qui chantent faux sur Wonderwall

« Le show a duré presque deux heures et je n’ai pas entendu une seule fois la voix des frères Gallagher », nous confie Victor, 35 ans, bob à l’effigie du groupe vissé sur la tête et le regard dans le vide, comme après un traumatisme. « Pendant l’intégralité du concert, j’ai entendu la voix de mes voisins anglais totalement ivres qui hurlaient chacune des paroles du groupe. 5.000 euros, ça fait un peu cher le karaoké géant. »

Selon Victor, la situation a atteint un point critique lorsque Wonderwall a commencé. « J’ai cru qu’ils allaient se calmer pour profiter de ce tube… mais non. C’était pire. Un type derrière moi chantait deux secondes en avance, celui à droite deux secondes en retard, et mon voisin de gauche chantait en yaourt. J’ai eu envie de me taper la tête contre le sol. »

De retour à son hôtel, Victor a voulu se réconcilier avec son groupe préféré en écoutant l’album culte (What’s the Story) Morning Glory?, mais des fans éméchés, restés dans le couloir, beuglaient encore Champagne Supernova jusqu’à quatre heures du matin. « J’ai écrit un message sur le compte Instagram du groupe en leur demandant de se séparer à nouveau pour ne plus jamais revivre ça », conclut-il.