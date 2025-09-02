Série Harry Potter : Richard Anconina pressenti pour jouer le rôle du Nimbus 2000

“Richard a cette énergie unique qui m’a tout de suite rappelé le balais de Harry” explique Paula Jones, la directrice de casting. “Son regard, son empathie et sa profonde humanité feraient de lui un parfait Nimbus 2000. Et puis on ne va pas se mentir, il a assuré au casting” ajoute-t-elle en évoquant les essais durant lesquelles elle lui aurait demandé de mimer plusieurs tours de terrain en quête du Vif D’or.

Encore faut-il que ce choix soit validé par la chaîne. HBO Max n’a en effet pas encore tranché et hésite entre différents prétendants, lesquels auraient un profil davantage international. “Richard ramènerait une vibe très french et rafraîchissante au Nimbus ». Mais HBO Max pourrait faire le choix de la diversité et de l’inclusivité en confiant le rôle à Ayo Edebiri révélée par The Bear pour promouvoir un Nimbus noir et féminin”.

Antoine Duléry en Éclair de Feu ?

Prévue pour 2026, les rumeurs vont bon train concernant l’adaptation de la célèbre saga par la première chaîne câblé américaine. Après avoir annoncé que le professeur Rogue serait interprété par Papa Essiedu, HBO a en effet laissé entendre que l’Éclair de Feu serait interprété par Antoine Duléry et que l’hippogriffe Buck pourrait quant à lui être joué par Isabelle Huppert.