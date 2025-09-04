Après son livre et son documentaire, Raphaël Quenard annonce 80 dates de concert et un tour du monde en parapente

Le surdoué Raphaël Quenard est décidément un personnage surprenant. Non content d’avoir publié en mai Clamser à Tataouine et d’avoir réalisé le documentaire “I Love Peru” (sorti en salles le 9 juillet) le comédien devrait être à l’affiche des huit films de Quentin Dupieux prévus pour 2026. Et ce n’est pas tout puisqu’il a annoncé ce matin dans une vidéo Instagram 80 dates de concerts d’ici décembre 2025. Dans cette tournée, baptisée « D’Aya Nakamura à Léo Ferré » il compte reprendre aussi bien PNL et Vianney que Georges Brassens et Mireille Mathieu.

La pause pour plus tard

Il se lancera ensuite dans un tour du monde en parapente. Mais là encore, il a prévu de ne rien faire comme tout le monde puisqu’il partira de Nouakchott au Nicaragua et ne fera étape que dans les villes commençant par un w. Pour justifier cette frénésie, l’acteur explique qu’il planifie ensuite une longue période sans activité : « Je veux faire le maximum de trucs ces deux prochaines années car ensuite j’ai prévu d’effectuer une retraite de dix ans dans une tente Quechua au beau milieu du camping « Les Murmures du Lignon » à Tence (Haute-Loire). »

Cette hyperactivité n’est pas sans rappeler celle de Patrick Bruel. Le chanteur, acteur et champion de poker, qui s’est aussi essayé au rap, a annoncé pour 2026 un tour de la Franche-Comté en monocycle et un one-man show mêlant claquette et numéro de cracheur de feu.