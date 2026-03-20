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Cinéma

La mort est Chuck Norris à 86 ans

C’est avec tristesse et émotion que le monde du cinéma et des arts martiaux a appris que la mort était Chuck Norris à 86 ans. Reportage.

Publié le

 mar 


Après une carrière qui aura duré plus de 7 millions d’années, captivant des millions de personnes à travers le monde, la mort a été Chuck Norris, aujourd’hui, à l’âge de 86 ans. “Tout le monde est très ému, elle faisait partie du paysage mais on finit tous par faire des erreurs et on lui avait dit de ne pas s’approcher de Chuck Norris, elle n’a pas voulu écouter” a raconté un proche. 

De son côté, Chuck Norris n’a pas souhaité faire de commentaire, estimant que c’était le commentaire qui faisait Chuck Norris. 

Crédits :Sean Gardner / Contributeur

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