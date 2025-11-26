Culture
Pat’Patrouille – Leurs noms sont-ils vraiment cités dans les dossiers Epstein ?
Selon le site américain TMZ, les noms de plusieurs membres de la Pat Patrouille sont cités dans les dossiers Epstein.
C’est un coup de tonnerre dans le monde du showbiz. En effet, des documents confidentiels des dossiers Epstein ont fuité, selon la presse people américaine, les membres de la Pat Patrouilles sont cités : « Des photos très compromettantes de Marcus en compagnie de Jeffrey Epstein circulent. Dans le dossier, on parle de jacuzzi partagé avec de très jeunes fans. C’est terrible » souligne un journaliste de TMZ.
Une source policière américaine nous confie l’impensable : « Croyez-le ou non, mais j’ai vu des images de Zuma et Ruben, partageant de la drogue en compagnie de P Diddy, entourés de jeunes enfants. Depuis que j’ai vu ça je n’arrive plus à dormir. Je suis tellement déçu. Ils donnent pourtant une si bonne image de la police dans leur programme » termine-t-elle avant de fondre en larmes.
Interrogé sur la rumeur, Donald Trump a assuré n’avoir jamais eu vent de cette information. Mais des paparazzis affirment sur X que Chase et Stella de la Pat’Patrouille avaient l’habitude de se rendre régulièrement à la Maison Blanche pour dîner avec le Président. Un scandale loin d’être terminé car un journal américain indépendant révèle que Dora l’exploratrice et Peppa Pig sont également cités dans les dossiers, donc les documents prouvent qu’ils auraient accompagné à plusieurs reprises le Prince Andrew sur l’île du célèbre financier.
Crédits : John Keeble via GettyImages.
