Au delà du Périphérique
L’enquête sur la disparition de votre bout de pain dans la fondue savoyarde classée sans suite
Le procureur de Haute-Savoie a annoncé ce matin par voie de presse que le drame qui s’est déroulé dans la petite commune de Manigod ne sera jamais élucidé. L’enquête est désormais close.
Un mois après les faits, la justice a annoncé classer sans suite l’enquête ouverte suite à la disparition de votre bout de pain dans une fondue savoyarde lors d’un dîner entre amis. Malgré plusieurs auditions et une tentative de reconstitution autour du caquelon, les enquêteurs n’ont pas réussi à déterminer à quel moment précis le cube de pain a sombré dans le fromage fondu.
Selon les témoins présents ce soir-là, le morceau de pain aurait glissé de votre fourchette vers 21h17 avant de disparaître définitivement sous la surface. “On a bien essayé de regarder avec les pics à fondue, mais on ne voyait plus rien”, explique l’un des convives, encore marqué par la scène. “Dans ce genre de dossiers, le principal obstacle reste l’opacité du milieu”, ajoute un enquêteur. “Une fois que le pain est tombé dans la fondue, les chances de le retrouver sont extrêmement faibles, voire nulles.”
En conclusion de sa conférence de presse, le procureur en a profité pour annoncer qu’il avait demandé la réouverture du cold case de la raclette du 6 janvier 1996, où une coupelle de fromage était restée abandonnée dans l’appareil par son propriétaire qui n’avait plus faim. La tranche de raclette fumée avait été retrouvée deux heures plus tard, totalement carbonisée.
Crédits photo : Godong via GettyImages.
