La préfecture du Rhône scandalisée par la présence de néonazis à un rassemblement de néonazis

“Ce n’est pas du tout ce qui était annoncé par les organisateurs”, a assuré la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en conférence de presse, ce jeudi. Quelques jours après la marche organisée à Lyon en hommage à Quentin Deranque, la surprise est toujours intacte. Impossible, selon elle, d’imaginer que les sympathisants d’un militant fasciste puissent avoir un lien quelconque avec des groupuscules racistes et xénophobes.

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a aussi fait part de sa stupeur, tout en restant prudent : “L’enquête est toujours en cours et nous privilégions pour le moment la piste d’une minorité de black blocks mal intentionnés, sans lien avec la manifestation”. Des militants d’extrême gauche qui seraient selon lui à l’origine des saluts nazis et des “sales bougnoules” scandés samedi dans les rues de Lyon.

Le ministre de l’Intérieur a promis une “sévérité exemplaire à l’égard des manifestants responsables de ces débordements scandaleux”. Tout de suite après sa déclaration, la députée LFI de Lyon a été placée en garde à vue afin de s’expliquer devant la Justice.

En réaction à ces événements inquiétants, Jean-Michel Aulas, candidat à la Mairie de Lyon, a proposé de déployer le drapeau du IIIe Reich sur la Cathédrale de Fourvière.

