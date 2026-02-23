Léon Marchand surpris en train de remonter la Garonne afin de s’accoupler

C’est une vidéo qui vient de dépasser les 22 millions de vues en moins de 48 heures. Filmé par un randonneur, le nageur français Léon Marchand y apparaît en slip et bonnet de bain en train de remonter la Garonne en crawl. Joël Keriec, l’homme à l’origine de la vidéo, n’en revient toujours pas. « J’étais en train de me promener près du fleuve quand j’ai aperçu des violents remous dans l’eau. J’ai d’abord pensé à une migration de saumons puis j’ai soudain vu Léon Marchand fendre l’eau, lunettes de plongée sur les yeux, avant d’esquiver de peu une buse en plongeant sur le côté » raconte-t-il abasourdi.

Un spectacle saisissant qui le pousse immédiatement à immortaliser la scène puis à poster la vidéo sur Facebook sous le titre “Un nageur sauvage en pleine période de frai. Fascinante nature !” Contacté par la rédaction, Léon Marchand confie que toute cette agitation a été causée tout simplement par une femme. « Je venais de matcher avec Martha, une carpe brune, sur Tinder. » explique-t-il un sourire jusqu’aux oreilles. « Quand elle m’a proposé de boire un dernier verre d’eau, mon sang n’a fait qu’un tour. J’ai immédiatement remonté le courant du fleuve pour pouvoir m’accoupler. 530 mètres en 15 secondes, mon record ! » poursuit-il tout fier avant de plonger dans sa baignoire pour ne pas se déshydrater.

Un véritable conte de fées qui n’est pas sans rappeler l’histoire de Cédric Pitiot, un pêcheur, qui avait eu la chance d’attraper Alain Bernard à la mouche avant de l’accrocher en trophée sur le mur de son salon.

