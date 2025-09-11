Le pigeon qui prenait le RER sans billet depuis des mois finalement interpellé par la RATP

C’est la fin d’un calvaire de plus de 8 mois pour la RATP. Jérémy Gravaut, agent de sécurité ferroviaire, s’est présenté ce matin à la presse tout sourire, une cage à la main contenant un pigeon ramier visiblement très amoché. “Ça y est ! Nous l’avons eu ! Après des mois de traque, ce salopard a enfin été interpellé !” exulte-t-il. Une arrestation musclée et millimétrée préparée depuis des semaines par Jérémy et ses équipes. “J’avais mis 28 de mes hommes sur le coup. Une surveillance approfondie nous a montré que Wilfried était monté en gare de Fontenay-aux-Roses pour se diriger vers Mitry-Clay. À peine les portes du wagon ouvertes, le bougre a immédiatement tenté de se faire la malle. Heureusement, après l’avoir tous tazé d’un coup sec, on a réussi à le maîtriser en lui faisant une clé d’aile puis à le jeter directement dans cette cage” raconte-t-il haletant sous les applaudissements nourris des journalistes.

Avec plus de 980 trajets effectués gratuitement depuis le 12 janvier dernier, c’est un manque à gagner de près de 2500 euros que la RATP affichait à son compteur. Une bonne nouvelle donc pour le ministère des Transports mais également pour tous les usagers de la ligne B. “C’est vrai que c’est rassurant. Je le voyais régulièrement zoner entre les sièges, à picorer des miettes de chips par terre ou des mégots de clope. Je me sens nettement plus à l’aise maintenant qu’il n’est plus là” commente Margaux, une usagère. Même son de cloche du côté de Valentin, 33 ans. “Il passait sous les tourniquets, il sautait par-dessus les portiques, il parlait à plein volume, cette ordure ne respectait rien. J’espère qu’il paiera une amende record et que ça le fera réfléchir !”

Un coup de filet magistral qui laisse la SNCF rêveuse en laissant entrevoir l’espoir d’enfin réussir à arrêter Loreleï, une mouche voyageant gratuitement depuis 2020 perchée sur le pare-brise du TGV Paris-Lyon.