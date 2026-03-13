Après six mois à se tourner autour, un chien et une jambe officialisent leur relation

C’est la belle histoire de la semaine. Rougail, un jeune labrador de trois ans, vient enfin de tenter une approche avec Sandrine, un mollet. “Je ne vais pas vous mentir, Sandrine c’est d’abord un physique” raconte Rougail, des étoiles plein les yeux. Six mois à se tourner autour et à se faire des appels du pied qui ont eu raison de la patience affûtée de Rougail. “Quand je l’ai vue posée contre le sofa du salon dans son petit jean Levis, j’ai su que c’était le moment de passer la seconde” nous confie-t-il, enjoué, avant de se précipiter dans le jardin pour croquer dans une pie.

Prenant une grande inspiration, le jeune canidé tente alors une approche subtile en se jetant d’un coup sec sur le tibia de sa maîtresse, une cinquantenaire sans histoire, pour s’y frotter frénétiquement pendant 40 secondes. Un geste d’amour qui scelle pour de bon le jeune couple. “Sandrine n’est pas très bavarde mais on n’a pas besoin de se parler pour se comprendre” raconte Rougail en jetant un coup d’œil complice à sa compagne. “Et puis au-delà du physique, ce que Sandrine a à l’intérieur c’est vraiment un trésor” poursuit-il, avant de nous montrer une radio de la jambe contenant un très bel os.

Un couple attendrissant et atypique qui n’est pas sans rappeler la relation amour-haine de Spéculoos, un chat siamois et Georgeanna, un mug.

