Au delà du Périphérique
Elle met fin à 17 ans de tension en rendant à sa mère ses Tupperware
Immense soulagement dans cette famille du Cher, après quasiment deux décennies de tension.
Au départ, rien ne prédestinait la famille Dumortier à traverser 17 années de guerre froide. “C’était un dimanche ordinaire de février 2009« , se souvient Alexis, le fils aîné de Philippe et Martine Dumortier. « Maman avait fait du gratin et comme il en restait, elle nous a fait des Tupperware pour la semaine, à ma sœur Maud et moi, environ 3 kilos, soit une petite portion chacun« .
Alors qu’Alexis s’empresse de rendre ses Tupperware à sa mère la semaine suivante, sa sœur tarde à ramener les récipients. Deux semaines, un mois s’écoulent, et toujours rien. Au bout de 3 mois, Martine d’habitude si généreuse avec ses enfants cesse peu à peu de leur donner des restes. “Plus une seule tomate du jardin, plus de confitures maison, même pas un morceau de gâteau d’anniversaire”, se lamente le fils aîné, encore très ému.
Au fil des mois, Martine se replie sur elle-même et devient méfiante à l’égard de ses enfants. “Elle nous a soupçonné de lui voler des petites cuillères, elle nous appelait en pleine nuit, c’était invivable”, se souvient Alexis. Totalement désœuvré, il finit par supplier sa sœur de rendre ses Tupperware à leur mère, afin de mettre fin à cette situation intenable pour toute la famille.
N’ayant pas pris conscience de la gravité de la situation, Maud Dumortier s’est empressée de rendre ses Tupperware à sa mère, avec les mauvais couvercles et des traces de sauce tomate comme le veut la tradition.
Crédits photo : Orlando Sentinel via GettyImages.
Les plus consultés
-
FranceIl y a 1 semaine
En guise de représailles, Dubaï parachute 3000 influenceurs sur Téhéran
-
SociétéIl y a 2 semaines
Salon de l’agriculture – Un visiteur retrouvé sobre après 11h30
-
Au delà du PériphériqueIl y a 2 semaines
La préfecture du Rhône scandalisée par la présence de néonazis à un rassemblement de néonazis
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Iran – Emmanuel Macron menace le monde de remettre ses lunettes aviateur
-
Monde LibreIl y a 2 jours
5 choses à savoir sur Mojtaba Khamenei, le nouveau Guide suprême d’Iran
-
Monde LibreIl y a 1 semaine
Affaire Epstein – Bill Clinton soupçonné d’avoir couché avec son épouse
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Menton – Le fils d’un ancien détenu candidat à la mairie donné largement perdant
-
SociétéIl y a 2 semaines
12 heures après sa nomination, des cambrioleurs dérobent le nouveau président du Louvre