Drame – En partance pour Niort, il suit son GPS et arrive à Niort

Ce devait être une journée pleine de joie et de soleil sur l’autoroute des vacances pour Côme Payol, responsable packaging chez GÜ. Après être monté dans son Opel Zafira, ce quasi-trentenaire au sourire contagieux entre aussitôt la ville de Niort dans son GPS. Mais après 50 minutes de route, Côme se rend compte que quelque chose cloche. “Tout était désert, à l’abandon, mort. C’est là que j’ai aperçu, caché derrière le brouillard, un panneau “Bienvenue à Niort – Ville fleurie” ” raconte-t-il la paupière tremblotante, avant d’exploser en sanglots.

Prêt à tout pour s’éloigner au plus vite de son chemin, Côme se met alors à slalomer à plus de 200 km/h entre 8 agences immobilières, 16 salons de coiffure et 19 bars-tabacs “Le Balto”. Une course contre la montre qui se solde par un échec, chaque tentative pour quitter le centre-ville se soldant par un retour inexpliqué devant l’office de tourisme local. Terrifié et à bout de forces, il décide finalement de mettre fin à ses jours en précipitant son véhicule contre la façade du restaurant de fondue de viande blanche “Le goret poitevin”. Un geste désespéré qui lui vaudra 6 fractures ouvertes, 48 points de suture, et surtout 2 jours de repos à l’hôpital Guillaume Chiche de Niort. Sordide.

Une expérience traumatisante qui n’est pas sans rappeler l’histoire de Francis Lalanne qui, après une soirée fortement arrosée, s’était réveillé dans le corps de Francis Lalanne.

Photo : Pixels