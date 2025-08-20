Fact Check : La vidéo d’un touriste à Roubaix a bien été générée par IA

Cette vidéo qui a cumulé près de 7 millions de vues en 48 heures, c’était celle d’un touriste qui déambulait dans les rues du centre-ville de Roubaix (59), en prenant même quelques photos des bâtiments. Si cette vidéo a fait autant parler d’elle, c’est parce que c’était la première fois depuis 1977, lorsqu’un danois s’était retrouvé par hasard à passer la nuit à Roubaix après s’être trompé de train, qu’on voyait un touriste dans cette ville. Malheureusement, le touriste vu sur cette vidéo n’a en fait jamais existé.

C’est ce qu’ont réussi à prouver une équipe de fact-checkers spécialisés dans l’IA : “Il y a plusieurs signes qui ne trompent pas sur cette vidéo : on voit le soleil, le touriste est souriant, et on n’entend aucune agression physique ou verbale en fond. Tout ça prouve incontestablement que cette vidéo a été générée par une Intelligence Artificielle”. Une analyse partagée par le maire de Roubaix : “Je ne suis pas fact-checker, et je ne connais rien à l’IA, mais connaissant ma ville, je n’ai jamais cru à cette vidéo bidon !”.

De plus en plus difficile de distinguer le faux du vrai

Si sur internet, il est courant de voir des vidéos surprenantes, la démocratisation de l’Intelligence Artificielle rend extrêmement difficile de différencier une vidéo réelle d’une vidéo créée de toutes pièces. De nombreux cas de vidéos fakes sont sortis ces dernières semaines. On pense par exemple à la vidéo où quelqu’un demande un selfie à Michel Bernier, à celle de la personne qui dit “je ne suis pas raciste mais” et qui ne dit pas quelque chose de raciste derrière, et bien sûr à la vidéo de l’animateur Arthur qui présente une émission dans laquelle il n’y a pas Issa Doumbia.

Photo : Image by DEZALB from Pixabay