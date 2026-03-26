Medias
Mort de Loana – Les producteurs d’Endemol observent 1 minute de best-of
Suite au décès de Loana, Endemol Productions a choisi d’observer 1 minute de best-of en l’honneur de la lofteuse.
C’est le symbole de toute une époque qui vient de s’éteindre ce mercredi 25 mars. Loana Petrucciani, rendue célèbre pour avoir remporté l’émission de télé-réalité “Loft Story” en 2001, vient de nous quitter à l’âge de 48 ans. Afin de lui rendre un ultime hommage, Endemol France a choisi d’observer 1 minute de best-of sur M6, en prime time et en 4K. “Ce n’est pas parce qu’on ne verra plus Loana qu’on doit la faire disparaître” commente Jean-Louis Blot, président d’Endemol en plein montage du magnéto sobrement intitulé “Loana, l’Ange de la Téléréalité”. “Ce best-of, c’est une manière de la mettre en lumière, de saluer sa mémoire et surtout de ne jamais laisser oublier celle qui a toujours tout fait pour redevenir anonyme” ajoute-t-il avant de poster plusieurs compilations de la lofteuse sur TikTok, Facebook et Instagram.
Un moment de recueillement à l’image de Loana : simple, intime, et scruté par 68 millions de français qui ne s’arrête pas là puisque plusieurs extraits inédits captés entre 2002 et 2026 seront également dévoilés durant une grande soirée spéciale réservée à la star : Loana prenant le métro, Loana chez le coiffeur, Loana en dépression, Loana poursuivie par des paparazzis, Loana agressée à son domicile, Loana faisant une tentative de suicide, Loana ayant un grave accident de la route, Loana en psychiatrie ou encore Loana suppliant à genoux qu’on la laisse enfin tranquille. Des images “poignantes” et “nécessaires” pour Endemol, montrant à quel point Loana était une femme “admirable”, “forte”, et “admirée de force”.
Prévue pour samedi prochain, la cérémonie d’adieu devrait elle-aussi prendre une ampleur médiatique inédite. En effet, Banijay Productions a d’ores et déjà annoncé que la crémation de la lofteuse sera retransmise en direct sur l’ensemble des chaînes du groupe M6, le tout filmé par plus de 28 caméras au sol, 16 GoPro disposées dans son cercueil et près de 25 drônes. Un dispositif impressionnant visant à “ne surtout pas manquer ce tout dernier moment d’intimité”.
Photo : Crédits :Laurent ZABULON / Contributeur
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