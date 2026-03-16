Medias
Pour couvrir les municipales, Gulli recrute Matteo Duhamel, 3 ans et demi
La chaîne pour enfants, Gulli, vient d’officialiser le recrutement du petit Matteo, 3 ans et demi, pour commenter les élections municipales
Face à l’avalanche de membres de la famille Duhamel/Saint Cricq dans les médias, la chaîne pour enfants, Gulli, a pris les devants en recrutant le petit dernier de la famille : Matteo Duhamel, 3 ans et demi. « L’expertise de la famille Duhamel n’est plus à prouver. Nous avons jugé que Gulli se devait d’avoir son éditorialiste Duhamel afin d’éclairer les tous petits sur la politique » souligne, tout sourire, Philippe Bony, le directeur de la chaîne.
En effet, en ce dimanche d’élection municipales, des électeurs se sont émus de voir au même moment Benjamin Duhamel sur France 2, Patrice Duhamel sur LCI, Nathalie Saint Cricq sur France Info et Alain Duhamel sur BFMTV. Le principal intéressé, Benjamin Duhamel, a tenu à répondre au début de polémique : « L’expertise politique ça se transmet par le sang, c’est comme ça ! Quand j’étais bébé on me lisait les éditos du Figaro pour m’endormir, enfant le matin je réclamais C dans l’Air … et mon premier mot a été « Balladur » » confie-t-il, nostalgique, les larmes aux yeux.
La hype de cette brillante famille ne s’arrête pas là. L’école de journalisme de Sciences Po a d’ores-et-déjà se renommer la « Duhamel Academy ». De plus, la rédaction de TF1 devrait le soir du second tour interviewer les parties intimes de Benjamin Duhamel pour avoir en exclusivité l’analyse politique de ses futurs descendants.
Crédits : Jonas Mohamadi via Pexels.
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