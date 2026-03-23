Battu à Pau, François Bayrou annonce à Emmanuel Macron qu’il redevient Premier ministre

Dès l’annonce de sa défaite, François Bayrou s’est rendu dans la capitale et a passé la nuit à Matignon. Il a annoncé ce matin au chef de l’État sa décision de redevenir Premier ministre après avoir déménagé quelques cartons et Sébastien Lecornu. S’il concède que « ce n’est évidemment pas le même prestige qu’un mandat dans la préfecture des Pyrénées-Atlantiques », il se dit « déterminé à décevoir les Français avec la même énergie » que lors de son premier passage. Il sait également que ce mandat risque d’être assez éphémère mais n’en demeure pas moins convaincu que cela peut « lui servir de tremplin pour 2027 ou 2032 voire 2037 ».

Emmanuel Macron discret

Interrogé sur la réaction du président de la République, François Bayrou a paru hésitant « Qui ça ? Ah, euh… Il n’a pas encore répondu, je lui ai simplement envoyé un SMS pour le prévenir ». Selon les premières rumeurs, l’actuel Premier ministre, Sébastien Lecornu, pourrait être nommé ministre de l’Europe et des Affaires étrangères en lieu et place de Jean-Noël Barrot qui redeviendrait commercial chez Renault.

S’il n’a pas encore communiqué les noms de ses futurs ministres, le président du MoDem envisagerait de donner « un coup de fouet à la politique politicienne » en nommant des hommes et femmes dynamiques comme Michel Barnier et Elisabeth Borne.

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