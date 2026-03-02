Epstein – Plusieurs médias annoncent qu’ils enquêteront dès qu’ils se seront mis d’accord sur son nom

Comment prononcer le nom germanique d’origine juive ashkénaze du milliardaire ? Epchtaille-n (Espshtayn), comme cela se prononçait en yiddish, à l’époque de ses grands-parents nés en Pologne, ou Epstine, comme c’est la tradition aux Etats-Unis, où l’anglicisation de la prononciation est très courante ? Jack Lang, lui, a déjà tranché : « Jeffrey lui-même a toujours prononcé « Epstine », je pense qu’il est important de respecter ce choix pour honorer sa mémoire comme il se doit, même si je ne le connaissais pas plus que ça. » Mais pour beaucoup de médias, la question reste épineuse, si bien que plusieurs d’entre eux ont annoncé qu’ils enquêteront seulement après s’être mis d’accord sur la bonne prononciation. C’est le cas notamment de 20 minutes et du Parisien, qui ont déjà consacré plusieurs articles à ce sujet. Nicolas Charbonneau, directeur des rédactions du Parisien/Aujourd’hui en France, explique : « L’enquête peut attendre, elle a déjà pris plusieurs années de retard. En revanche, on n’a pas le droit de se tromper sur la prononciation de son nom, c’est une question d’éthique journalistique. »

Un sujet central

Les chaînes d’info en continu sont sur la même ligne. Le directeur général de BFM TV, Fabien Namias, justifie ainsi cette décision : « Je pense qu’on peut faire facilement trois ou quatre mois d’antenne là-dessus, ce serait dommage de se priver. » Puis d’ajouter : « Après, on passera aux choses sérieuses, comme les premières canicules, les bouchons à Saint-Arnoult ou les soldes de juillet ». Le journaliste Alain Duhamel prévient : « C’est loin d’être un sujet anodin. Je rappelle que Georges Marchais prononçait Mitterrand « Mittrand », c’était une façon de le dénigrer. Comme l’aurait dit Camus s’il m’avait mieux connu, « mal nommer ses ennemis c’est ajouter au malheur du monde » ».

Ce n’est pas la première fois que des doutes sur la prononciation d’un patronyme freinent une enquête. En 2020, déjà, le procès d’Harvey Weinstein pour viol et agression sexuelle avait été reporté à une date ultérieure pour les mêmes raisons.

