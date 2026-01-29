Fact-Check : C’est encore long 2026 ?

Le coup d’Etat au Venezuela, la bataille pour le Groenland, Emmanuel Macron qui porte des lunettes de soleil, Jean-Marc Morandini toujours à l’antenne après sa condamnation, et plus aucun Français à l’Open d’Australie au bout de 5 jours… Tous ces événements ont rendu 2026 difficile à digérer jusque là. “Nous avons eu une très grosse année, riche en moments éprouvants et il est certain que le moral des Français a été très affecté, mais l’année 2027 arrivant à grands pas, nous allons pouvoir laisser tout cela derrière nous et prendre un nouveau départ” déclarait hier le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Mais d’après certains scientifiques, tout cela serait le bilan du seul et unique mois de janvier de 2026, laissant ainsi entendre qu’il y aurait 11 autres mois à supporter afin d’enfin clore cette année pour passer en 2027. “Bien qu’en apparence nous ayons l’impression qu’il s’est écoulé au moins 9 mois depuis le début de 2026, il semblerait pourtant que la lune n’ait fait qu’une rotation autour de la terre, signifiant qu’il n’y a qu’un mois complet qui s’est écoulé. D’après nos estimations, nous serions donc autour de fin janvier ou début février 2026”.

Un phénomène d’extension du temps relativement courant

Bien que rare, ce phénomène scientifique qui fait que le temps se distende jusqu’à parfois être ralenti plus de 10 fois, peut arriver dans d’autres cas de figure comme nous l’explique ce chercheur. “C’est une situation qui peut par exemple se reproduire lorsque vous êtes à découvert le 15 du mois. Les 2 semaines restantes avant la paie suivante sont souvent équivalentes à 60 jours en ressenti”.

