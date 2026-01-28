Faire les choses à moitié : Pour ou

POUR

Donovan, de Carnac : “J’ai toujours fait les choses à moitié et jusqu’ici ça ne m’a jamais”

Esmeralda, de Louvain-la-Neuve : “J’ai arrêté ma sculpture de la Sagrada Familia en allumettes en plein milieu, bah on dirait la vraie.”

Rudolf, de Guérande : “Mon animal totem est Philippe Croizon.”

CONTRE

Maurice, de Pont-Aven : “Je préfère en faire trop que pas assez. Voilà pourquoi mon fils s’appelle Christian-Mohamed-Isaac-Alejandro-Ragnar-Svetlana-美丽-Kimberley-Aminata- Jr.”

Loreleï, de Castelmoron-d’Albret : “Je mets toujours 75 fèves dans ma galette des rois comme ça je suis sûre de l’avoir. Par contre, je vis seule.”

Xavier, de Nantes : “Je suis quelqu’un de soigneux. Le jour où j’ai fini ma terrasse dans mon jardin, j’ai tout bien nettoyé derrière pour ne laisser aucune trace”.

Photo : Photo de Moose Photos