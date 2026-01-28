Société
Faire les choses à moitié : Pour ou
Ne jamais aller au bout de ce que l’on entreprend ou au contraire en faire trois fois trop, nous vous avons demandé votre avis sur ce choix de vie plus qu’épineux.
POUR
Donovan, de Carnac : “J’ai toujours fait les choses à moitié et jusqu’ici ça ne m’a jamais”
Esmeralda, de Louvain-la-Neuve : “J’ai arrêté ma sculpture de la Sagrada Familia en allumettes en plein milieu, bah on dirait la vraie.”
Rudolf, de Guérande : “Mon animal totem est Philippe Croizon.”
CONTRE
Maurice, de Pont-Aven : “Je préfère en faire trop que pas assez. Voilà pourquoi mon fils s’appelle Christian-Mohamed-Isaac-Alejandro-Ragnar-Svetlana-美丽-Kimberley-Aminata- Jr.”
Loreleï, de Castelmoron-d’Albret : “Je mets toujours 75 fèves dans ma galette des rois comme ça je suis sûre de l’avoir. Par contre, je vis seule.”
Xavier, de Nantes : “Je suis quelqu’un de soigneux. Le jour où j’ai fini ma terrasse dans mon jardin, j’ai tout bien nettoyé derrière pour ne laisser aucune trace”.
Photo : Photo de Moose Photos
